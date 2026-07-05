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Мужчина утонул на озере в Нижегородской области

На озере Больничном в Канавинском районе произошла трагедия. На берегу был обнаружен мужчина без признаков жизни.

На озере Больничном в Канавинском районе произошла трагедия. На берегу водоёма был обнаружен мужчина без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России о Нижегородской области.

Спасатели немедленно прибыли на место ЧП и достали тело из воды. К несчастью, гражданин уже умер.

«На данный момент личность утонувшего устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в опубликованном сообщении.

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