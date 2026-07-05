Мужчина утонул на озере в Нижегородской области

На озере Больничном в Канавинском районе произошла трагедия. На берегу водоёма был обнаружен мужчина без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России о Нижегородской области.
Спасатели немедленно прибыли на место ЧП и достали тело из воды. К несчастью, гражданин уже умер.
«На данный момент личность утонувшего устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в опубликованном сообщении.
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