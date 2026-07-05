В Красноярске лодку с рыбаками затянуло течением под баржу

В Красноярске лодку с рыбаками затянуло под баржу. Инцидент едва не закончился трагедией. Все произошло утром 5 июля. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что двое мужчин вышли на Енисей в районе Октябрьского моста на резиновой лодке и оказались в западне, когда у их судна заглох двигатель. Из-за сильного течения лодку затянуло под баржу.