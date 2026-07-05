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В Красноярске лодку с рыбаками затянуло течением под баржу

Инцидент едва не закончился трагедией.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске лодку с рыбаками затянуло под баржу. Инцидент едва не закончился трагедией. Все произошло утром 5 июля. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что двое мужчин вышли на Енисей в районе Октябрьского моста на резиновой лодке и оказались в западне, когда у их судна заглох двигатель. Из-за сильного течения лодку затянуло под баржу.

На место выехали сразу две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Специалисты извлекли мужчин из-под баржи с помощью спасательного круга. После им оказали помощь и передали родственникам.