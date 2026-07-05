В Ростове лжесотрудник ФСБ получил пять лет за мошенничество на семь млн рублей

По материалам дела, осужденный выдавал себя за действующего сотрудника ФСБ. Чтобы убедить жертв, он показывал предмет, похожий на служебное удостоверение. Одному из потерпевших он пообещал помочь с поступлением в вуз и последующим трудоустройством в ростовское управление ФСБ. За свои «услуги» мошенник потребовал 250 тысяч рублей и два дорогих охотничьих ружья. При этом реальной возможности оказать содействие у него не было.