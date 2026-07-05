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На озере в Нижегородской области утонул мужчина

В Канавинском районе Нижегородской области на озере Больничном произошла трагедия. Здесь утонул мужчина, сообщили в соцсетях регионального МЧС.

Источник: "Российская газета"

В Канавинском районе Нижегородской области на озере Больничном произошла трагедия. Здесь утонул мужчина, сообщили в соцсетях регионального МЧС.

Проходивший мимо водоема очевидец увидел на берегу тело человека. Он не подавал признаков жизни. Прохожий незамедлительно сообщил об этом в экстренные службы.

«На место оперативно прибыли спасатели, но, к сожалению, помочь мужчине уже было нельзя. Они извлекли из воды тело погибшего», — говорится в опубликованной информации ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время личность утонувшего устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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