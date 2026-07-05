Стали известны новые подробности трагедии на озере Больничном в Нижнем Новгороде

Очевидец, проходивший мимо озера Больничное на Московском шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, обнаружил на берегу тело человека без признаков жизни и немедленно сообщил в экстренные службы, сообщили ИА «Время Н» в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место прибыли спасатели АСО МКУ «УГОЧС г. Н. Новгород», которые извлекли из воды тело мужчины; к сожалению, ему уже нельзя было помочь. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде спасатели извлекли тело погибшего из озера на Московском шоссе.
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