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Ещё один тапок пропавшей в Туве девочки нашли в Енисее

Ранее были найдены сандалии второй пропавшей.

Во время поисков пропавших школьниц волонтёры обнаружили в воде недалеко от берега Енисея тапок, принадлежащий одной из девочек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Тыва.

Как рассказали в ведомстве, тапок нашли примерно в 22 километрах от Кызыла. Ранее были найдены сандалии второй пропавшей.

Родственники опознали тапок, а следователи СК подтвердили его принадлежность одной из разыскиваемых.

Поиски продолжаются. На месте работают полиция, СК и другие ведомства. Сегодня в операции задействованы 735 волонтёров. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в МВД Тувы назвали основную версию гибели пропавших девочек.