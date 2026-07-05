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В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов

СУХУМ, 5 июл — РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Абхазии, приостановленное из-за падения в результате непогоды деревьев на пути, восстановлено, сообщает компания «Абхазская железная дорога» (АЖД).

Источник: © РИА Новости

В воскресенье Федеральная пассажирская компания«(ФПК, “дочка” РЖД) сообщила, что железнодорожный участок Цандрипш — Гагра в Абхазии закрыт из-за падения дерева на пути, для доставки в Сухум пассажиров поездов из Москвы и Санкт-Петербурга задействуют автотранспорт.

«Бригады РУП (Республиканское унитарное предприятие — ред.) “АЖД” завершили восстановительные работы и движение поездов возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что была организована бесплатная перевозка пассажиров автотранспортом в обоих направлениях, более одной тысячи человек были доставлены до мест назначения.

В компании уточнили, что из-за шквалистого ветра на 1999-м километре железнодорожного участка рядом с железнодорожной платформой Псоу, упало несколько деревьев, повредив опоры контактной сети, что привело к приостановке движения поездов.

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