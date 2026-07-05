В Абхазии восстановили прерванное из-за непогоды движение поездов

«Бригады РУП (Республиканское унитарное предприятие — ред.) “АЖД” завершили восстановительные работы и движение поездов возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что была организована бесплатная перевозка пассажиров автотранспортом в обоих направлениях, более одной тысячи человек были доставлены до мест назначения.
В компании уточнили, что из-за шквалистого ветра на 1999-м километре железнодорожного участка рядом с железнодорожной платформой Псоу, упало несколько деревьев, повредив опоры контактной сети, что привело к приостановке движения поездов.