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В Волгограде потушили вспыхнувшую от искры мусорку

Утром 5 июля, до сильного ливня, в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Утром 5 июля, до сильного ливня, в Краснооктябрьском районе Волгограда потушили вспыхнувшую мусорку. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Площадь, охваченная огнём, составила 150 квадратов, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Благодаря быстрым действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на близлежащие объекты и избежать пострадавших.

Фото ГУ МЧС по региону.

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