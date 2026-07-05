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Ростовчанин отдал мошенникам 750 тыс. рублей при попытке спасти бывшую жену

Мужчина поверил в выдуманную историю об аварии.

Ростовчанин отдал мошенникам 750 тыс. рублей при попытке спасти бывшую жену. Мужчина поверил в выдуманную историю об аварии, пояснили в донской полиции.

По данным правоохранителей, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником органов внутренних дел. Злоумышленник сообщил, что бывшая супруга ростовчанина якобы попала в серьёзное ДТП, и предложил за деньги «решить вопрос» без привлечения женщины к ответственности.

Поверив в историю, мужчина согласился. Вскоре к нему домой приехал курьер, которому потерпевший лично передал 750 тысяч рублей. Лишь позже, связавшись с экс-супругой, он понял, что никакой аварии не было, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут виновных.