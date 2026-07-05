Замглавы на удаленке? Стали известны подробности процесса по делу бывшего чиновника- «прогульщика» из Волгоградской области

Однако, как считает Виталий Григорьев, его подзащитный жил в 300 километрах от рабочего кабинета, а именно, в Волгограде, только ради экономии времени и эффективного выполнения обязанностей в удаленном формате. Так, дорога из райцентра в областной центр и обратно занимала больше восьми часов. А у Белова было по несколько командировок в неделю, объясняет адвокат. Зачем чиновник постоянно ездил в Волгоград? Чтобы принимать участие в региональных совещаниях, работать в профильных ведомствах, участвовать в рабочих группах и даже забирать документы по поручению главы. — Даже банально поздравить с днем рождения или иным праздником сотрудника администрации Волгоградской области из профильного комитета — всё это необходимость работы, которая в большей степени дислоцировалась в Волгограде, — считает юрист. — Какой был смысл ехать в город и терять фактически день лишь на дорогу, деньги на заправку служебного транспорта, если можно было согласовать вопрос об оставлении Белова там и возвращении его на работу на день позже? — продолжает рассуждать адвокат. Также, утверждает юрист, вплоть до 2024 года Белов в одиночку закрывал вопросы юридической экспертизы и представления интересов администрации в судах и иных органах и учреждениях — при том, что обычно это нагрузка отдельного отдела. Сотрудники администрации района утверждали в суде: пока он работал, администрация буквально «заиграла другими красками». А главы района лично просили его продолжать работать из года в год. Однако у прокуратуры противоположный взгляд на деятельность экс-чиновника. В надзорном органе ранее уличили Сергея Белова в нарушении антикоррупционного законодательства. По решению Дзержинского районного суда Волгограда он должен выплатить 10,5 миллиона рублей незаконных доходов. Сергей Белов занимал должность заместителя главы Новониколаевского района с июля 2018 года по март 2025-го. Однако в нарушение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» бывший чиновник с ноября 2018 года по март 2025 года одновременно осуществлял деятельность по оказанию юруслуг физическим и юридическим лицам посредством участия в деятельности коммерческой организации, получая при этом неофициальный доход, заявляли в надзорном органе. В июле 2025 года в отношении Сергея Белова было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Интересно, что отсутствие чиновника на рабочем месте, по-видимому, не волновало руководство районной администрации, которую в настоящее время возглавляет Сергей Парамонов. Пожаловались на замглавы-невидимку местные жители и, наконец, за него взялись правоохранительные органы.