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На коллекторе в Северном районе Воронежа произошла авария

Впрочем, на подаче воды она никак не отразится.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты РВК-Воронеж зафиксировали нарушение пропускной способности коллектора диаметром 1000 миллиметров в Северном районе 5 июля. Об этом пресс-служба водоканала сообщила в 17:07.

Специалисты выясняют расположение подземных коммуникаций, чтобы начать перекачку стоков тремя насосами. Лишь после этого станет понятен характер повреждения и определится план дальнейших работ.

Как сообщалось ранее, на участке Московского проспекта от улицы Беговой до Памятника Славы будет закрыт проезд по двум полосам — крайней левой и средней. До окончания работ движение транспорта будет осуществляться по крайней правой (выделенной) полосе.

В РВК-Воронеж заверили, что работы проходят без ограничений водоснабжения. Жители могут пользоваться водой в обычном режиме.

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