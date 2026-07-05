Четыре кабинки застряли у опоры канатной дороги между Нижним и Бором

Четыре кабинки скопились у одной из опоры канатной дороги над Волгой между Нижним Новгородом и Бором, сама дорога остановлена из-за шквалистого ветра до 22 м/с.
Фото скопления кабинок публикует паблик «Твой Бор» в соцсети «ВКонтакте».
Главное управление МЧС России сообщило, что в кабинках есть люди, и силы ведомства выдвинулись на место ЧП.
В Нижегородской области продолжает действовать экстренное предупреждение о дождях с градом и усилении ветра. На Бору, одной из конечных точек канатной дороги, ветер в течние 15 минут повалил десятки деревьев, сообщает «Твой Бор».
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