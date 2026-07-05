Человека эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

Экстренные службы уточняют информацию о случившемся, передает Telegram-канал «Москва 24».
7 июня в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадали 12 человек, включая двух детей. 8 июня в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что столичные врачи доставили пострадавших в аварии в Москву с помощью вертолета и оказали им медицинскую помощь в полном объеме.
18 ноября 2025 года на место массовой аварии на проспекте Андропова на юге Москвы, где столкнулись четыре автомобиля, прилетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он забрал одного из пострадавших в ДТП, чтобы доставить его в больницу.