Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человека эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе столкнулись три автомобиля, в результате чего одна из машин получила серьезные повреждения. На место аварии прибыли экстренные службы, пожарные и вертолет санитарной авиации. Одного из пострадавших в ДТП эвакуировали с помощью вертолета.

Источник: РИА "Новости"

Экстренные службы уточняют информацию о случившемся, передает Telegram-канал «Москва 24».

7 июня в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадали 12 человек, включая двух детей. 8 июня в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что столичные врачи доставили пострадавших в аварии в Москву с помощью вертолета и оказали им медицинскую помощь в полном объеме.

18 ноября 2025 года на место массовой аварии на проспекте Андропова на юге Москвы, где столкнулись четыре автомобиля, прилетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он забрал одного из пострадавших в ДТП, чтобы доставить его в больницу.