Человека эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

7 июня в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадали 12 человек, включая двух детей. 8 июня в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что столичные врачи доставили пострадавших в аварии в Москву с помощью вертолета и оказали им медицинскую помощь в полном объеме.