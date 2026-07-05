Кабинки с людьми застряли на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор»

Несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор» 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Причиной стала непогода.
«На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы», — говорится в сообщении.
Ранее режим повышенной готовности ввели из-за оползня у нижегородской канатки.
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