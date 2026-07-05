В колонию за избиение женщины отправили бывшего полицейского

Железнодорожный районный суд Воронежа установил, что в январе 2022 года местная жительница пришла в отдел полиции № 1 для дачи объяснений и попросила стража порядка работать быстрее, пригрозив жалобой руководству. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов. В ответ полицейский повалил даму на пол, ударил руками и ногами, а затем надел наручники.