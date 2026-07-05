Женщина задержана в Подмосковье за ранение знакомого ножом

«В дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1977 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из домов, расположенных в пос. Мисайлово, между пострадавшим и его знакомой произошeл конфликт, после чего последняя нанесла мужчине ножевое ранение», — говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Ей оказалась жительница Улан-Удэ 1985 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.