Водитель электромопеда в Петербурге пробил головой стекло троллейбуса

В Санкт-Петербурге днём 5 июля водитель электромопеда врезался в троллейбус. В результате столкновения он выбил головой стекло общественного транспорта. Сообщение об инциденте появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия.
На них видно, что мопед лежит рядом с троллейбусом, а у машины выбито центральное стекло салона. На место оперативно прибыли медики. По предварительной информации очевидцев, водитель мопеда мог проехать на запрещающий сигнал светофора.