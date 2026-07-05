Воронежский Следком возбудил уголовное дело по факту массовой аварии в Бобровском районе

5 июля в Бобровском районе Воронежской области автобус врезался в грузовик. Пострадали 12 человек.
Региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
— Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются, — уточнили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются пострадавшие, водитель и руководство организации-перевозчика. Основная цель — установить все обстоятельства произошедшего.
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