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МЧС: здоровью людей в застрявших кабинках канатки ничто не угрожает

В застрявших кабинках находятся 12 взрослых и четверо детей.

Источник: Время

Спасатели МЧС эвакуируют пассажиров канатной дороги «Нижний Новгород — Бор» вечером 5 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Из-за непогоды застряли несколько кабинок с находящимися людьми. В их числе — 16 человек: 12 взрослых и четверо детей.

«Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

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