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МЧС: 16 человек застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла внештатная ситуация на канатной дороге. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде произошла внештатная ситуация на канатной дороге. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Из-за разгулявшейся непогоды несколько кабинок с находящимися внутри пассажирами застряли. По предварительной информации, на высоте оказались 16 человек, среди них четверо детей.

В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к эвакуации людей. Высота канатной дороги над водной поверхностью Волги — 80 метров.

На размещенных в официальной группе в соцсетях ГУ МЧС по Нижегородской области снимках и видео — кадры спасения.

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор, соединяющая два города, открылась после модернизации 1 мая 2025 года. Время в пути по ней составляет 12 минут от станции до станции. Ежедневно «канатка» разгружает мосты через Волгу и помогает тысячам пассажиров экономить время в пути.

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