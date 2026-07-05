Вновь севший пьяным за руль бесправник из Хакасии получил «уголовку»

Бесправнику из Черногорска назначили принудительные работы за то, что тот вновь попался за рулём. Об этом рассказали в прокуратуре по Хакасии. Экипаж ДПС остановил на улице Советской иномарку. За рулём находился 28-летний горожанин, который никогда не получал водительского удостоверения. К тому же молодой человек был пьян.
Также выяснилось, что месяц назад за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения житель Хакасии был арестован на десять суток.
За повторную нетрезвую езду ему назначили принудительные работы сроком на один год с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года.