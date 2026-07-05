Вновь севший пьяным за руль бесправник из Хакасии получил «уголовку»

Бесправнику из Черногорска назначили принудительные работы за то, что тот вновь попался за рулём. Об этом рассказали в прокуратуре по Хакасии. Экипаж ДПС остановил на улице Советской иномарку. За рулём находился 28-летний горожанин, который никогда не получал водительского удостоверения. К тому же молодой человек был пьян.