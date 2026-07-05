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Сломался локомотив — поезд из Адлера прибыл с опозданием в Минск

Из-за неисправности локомотива поезда железнодорожный пассажирский состав прибыл в Минск с опозданием почти на полтора часа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Пассажирский поезд № 302/301 Адлер — Минск 5 июля прибыл в белорусскую столицу с опозданием, следует из сообщения пресс-службы Белорусской железной дороги в воскресенье.

Железнодорожный состав отправился из Адлера 3 июля 2026 года в 17:52 и должен был по расписанию прибыть в Минск в 17:10.

«По технической причине — из-за неисправности локомотива, он следовал с задержкой», — сообщили в БЖД.

На конечную станцию состав прибыл с опозданием почти на полтора часа.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Расстояние между Адлером и Минском на поезде составляет около 2329 километров. Прямой поезд Адлер — Минск (№ 302С) преодолевает этот маршрут за 1 день и 23 часа. По пути следования состав проходит через такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Воронеж и Брянск.

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