Сломался локомотив — поезд из Адлера прибыл с опозданием в Минск

Расстояние между Адлером и Минском на поезде составляет около 2329 километров. Прямой поезд Адлер — Минск (№ 302С) преодолевает этот маршрут за 1 день и 23 часа. По пути следования состав проходит через такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Воронеж и Брянск.