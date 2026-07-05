Эвакуация людей с канатной дороги в Нижнем Новгороде попала на видео

Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между Нижним Новгородом и городом Бор через Волгу была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года. Ее длина превышает 3,6 километра, время в пути в одну сторону составляет 12 минут, высота канатной дороги над реой — 80 метров.