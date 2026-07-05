Эвакуация людей с канатной дороги в Нижнем Новгороде попала на видео

Региональное ГУМЧС показало видео из Нижнего Новгорода, где спасателям пришлось эвакуировать пассажиров канатной дороги через Волгу.
На кадрах видно, что людей спускают вниз на тросах, при этом кабинка повисла над землей, а не над рекой.
Отмечается, что, предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает.
Сейчас спасатели продолжают работы по эвакуации людей.
В публикации говорится, что несколько кабинок с людьми застряли из-за непогоды.
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между Нижним Новгородом и городом Бор через Волгу была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года. Ее длина превышает 3,6 километра, время в пути в одну сторону составляет 12 минут, высота канатной дороги над реой — 80 метров.