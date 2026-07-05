Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги

Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге.
«Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.
В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей.
Ранее региональное ГУМЧС предупреждало, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17−22 метра в секунду.