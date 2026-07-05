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Всех застрявших на канатной дороге нижегородцев успешно эвакуировали

Спасатели завершили операцию по вызволению 16 пассажиров, включая четырех детей, из кабин над Волгой после удара урагана.

В Нижнем Новгороде успешно завершилась спасательная операция на замершей из-за шторма канатной дороге «Нижний Новгород — Бор». Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех находившихся на высоте пассажиров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В общей сложности из заблокированных кабин были спасены 16 человек, среди которых находились четверо детей. Напомним, внеплановая остановка подъемника произошла днем 5 июля на опоре № 6 из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра, порывы которого достигали 22 метров в секунду. Люди оказались заперты в двух кабинках недалеко от нижегородской станции «Сенная».

Для оказания помощи на место происшествия оперативно прибыли бойцы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые сняли пассажиров с высоты. Этот инцидент стал частью масштабного удара стихии по Нижегородской области, начавшегося еще накануне и приведшего к массовым отключениям света и трагической гибели ребенка в Арзамасском районе.

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