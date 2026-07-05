Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: все застрявшие на канатной дороге в Нижнем Новгороде эвакуированы

Угрозы для жизни застрявших на канатной дороге не было.

Источник: Комсомольская правда

Всех пассажиров, которые застряли на канатной дороге в Нижнем Новогороде, эвакуировали. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

«Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении от экстренных служб. Отмечается, что эвакуация происходила быстро, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что канатную дорогу в Нижегородской области остановили из-за ветра и грозы. Спасатели эвакуировали 16 пассажиров.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 июля днем в районе шестой опоры произошла внеплановая остановка. Посадка пассажиров уже была прекращена, в двух кабинках у станции «Сенная» находились 16 человек, включая четверых детей. Угрозы жизни и здоровью не было.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше