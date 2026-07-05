МЧС: все застрявшие на канатной дороге в Нижнем Новгороде эвакуированы

Всех пассажиров, которые застряли на канатной дороге в Нижнем Новогороде, эвакуировали. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
«Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении от экстренных служб. Отмечается, что эвакуация происходила быстро, никто не пострадал.
До этого сообщалось, что канатную дорогу в Нижегородской области остановили из-за ветра и грозы. Спасатели эвакуировали 16 пассажиров.
Ранее KP.RU сообщил, что 5 июля днем в районе шестой опоры произошла внеплановая остановка. Посадка пассажиров уже была прекращена, в двух кабинках у станции «Сенная» находились 16 человек, включая четверых детей. Угрозы жизни и здоровью не было.