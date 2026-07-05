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Застрявших на канатной дороге в Нижнем Новгороде людей эвакуировали

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эвакуация 16 людей, в том числе четырех детей, из застрявших кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде завершена, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из-за непогоды несколько кабинок, в которых находились люди, застряли. Внутри было 16 человек, в том числе четыре ребенка. Была организована эвакуация.

«Все работы завершены. Все 16 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

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