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Болтались на ветру. Застрявших на канатной дороге детей спускали тросами

Пассажиров, в том числе четверых детей, пришлось на тросах спускать на землю из кабинок канатной дороги, зависшей над Волгой.

Внештатная ситуация на канатной дороге Нижний Новгород — Бор: под ветром до 22 м/с дорогу остановили, четыре кабинки застряли над Волгой вплотную друг к другу у шестой опоры, ещё две с людьми зависли ближе к Сенной, к нижегородскому берегу. Пассажиров, в том числе детей, спускали вниз на тросах. С подробностями — nn.aif.ru.

Четыре кабинки почти влипли друг в друга.

Днем 5 июля погода резко ухудшилась. ГУ МЧС России по Нижегородской области оперативно выпустило предупреждение о сильных ливнях и шквалах ветра с порывами до 17−22 м/с. Утром сообщили, что канатную дорогу остановили из-за ветра, это обычная ситуация.

Около 17:00 в Сети появились жуткие кадры: возле одной из опор почти прилипли друг к другу и болтались на ветру четыре кабинки. Вскоре минтранс Нжегородской области сообщил, что эти кабинки возле шестой опоры пустые, без пассажиров.

Однако в двух других кабинках ближе к станции «Сенная» застряли 16 человек, среди которых было четверо детей.

Для спасения людей на место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России развернули операцию по эвакуации пассажиров прямо с высоты. Они добирались в кабинки и спускали людей, обвязав канатами. Такую ситуацию силы МЧС не раз отрабатывали на учениях в присутстии прессы.

На данный момент все работы завершены. Все 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы, все чувствуют себя нормально.

Зачем Нижнему Новгороду канатка и как её построили.

Для Нижнего Новгорода канатная дорога до города Бор — это не просто туристический аттракцион с красивыми видами, а полноценный и незаменимый общественный транспорт. Её открыли 9 февраля 2012 года, чтобы решить вечную проблему пробок на популярном направлении — на выезде из города по Борскому мосту. Вместо часа на автобусе или машине путь между городами по воздуху занимает всего 12−15 минут.

Канатка уникальна по своим характеристикам. Длина трассы составляет 3661 метр при перепаде высот в 62 метра. Кроме того, у канатки в Нижнем самый длинный в России и Европе безопорный пролет над водной поверхностью — 861 метр. Высота подвеса над Волгой достигает 95 метров.

Весной 2025 года дорога пережила модернизацию: устаревший парк из 28 кабин полностью заменили на 56 новых. Они оснащены видеокамерами, LCD-экранами, динамиками обратной связи и даже USB-портами для зарядки гаджетов. Но от происшествий, как видим, это не спасает.

После модернизации пропускная способность дороги увеличилась вдвое — до 1000 человек в час в одном направлении. Ежедневно она перевозит более 5000 человек, а ежегодный пассажиропоток стабильно держится на отметке около 2 млн человек.

Причины внештатной ситуации 5 июля будут выясняться, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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