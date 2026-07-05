Болтались на ветру. Застрявших на канатной дороге детей спускали тросами

Для Нижнего Новгорода канатная дорога до города Бор — это не просто туристический аттракцион с красивыми видами, а полноценный и незаменимый общественный транспорт. Её открыли 9 февраля 2012 года, чтобы решить вечную проблему пробок на популярном направлении — на выезде из города по Борскому мосту. Вместо часа на автобусе или машине путь между городами по воздуху занимает всего 12−15 минут.