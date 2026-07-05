Мощный бриз в Сочи выбросил кайтсёрфера на берег — его госпитализировали

По их словам, мужчина занимался кайтбордингом, когда внезапно усилился бриз. Воздушный поток подхватил спортсмена, протащил над пляжем и швырнул в деревянное ограждение. Конструкция рухнула, а сам сёрфер упал на прогулочную зону. Очевидцы отметили, что пострадавший оставался в сознании, но получил травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в больницу.