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Спасатели эвакуировали застрявших пассажиров канатной дороги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на канатной дороге из-за непогоды застряли 16 человек, включая четырех детей. Пассажиров эвакуировали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского управления МЧС России.

В Нижнем Новгороде на канатной дороге из-за непогоды застряли 16 человек, включая четырех детей. Пассажиров эвакуировали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского управления МЧС России.

На опубликованной ведомством видеозаписи видно, как пассажиров спускают вниз на тросе с высоты кабинок. Как уточнили в Минтрансе региона, внеплановая остановка произошла из-за ливня с сильными порывами ветра. Пассажиры находились только в двух кабинках ближе к станции «Сенная», уточнили в ведомстве.

Нижегородская канатная дорога проходит над рекой Волга и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Ее протяженность составляет 3,6 км, а высота достигает 95 м. Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер с порывами 17−22 м/с.

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