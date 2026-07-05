68-летняя женщина погибла на пожаре в Магнитогорске

Частный дом на двух хозяев загорелся на улице Коммунаров в Магнитогорске в воскресенье, 5 июля. Когда на место приехали пожарные, огонь захватил уже 140 квадратных метров: одну квартиру и крышу.
В доме тогда была только 68-летняя женщина. Она погибла. Над тушением пожара сейчас работают 16 человек и 4 машины.
— Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.
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