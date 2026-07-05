Сбой движения поездов на Семеновском направлении 5 июля: грозой повреждены трансформаторы

Пассажиры отмечают, что составы движутся крайне медленно. Одна из электричек из Тарасихи находилась в пути около трёх часов — задержка составила примерно два часа. По словам пассажиров, поезд должен был прибыть в Нижний Новгород в 17:30, однако в районе Линды загорелся трансформатор, а в Киселихе — провода. Как отметила кондуктор поезда, за 12 лет работы она впервые сталкивается с подобной ситуацией.