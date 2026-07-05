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Сбой движения поездов на Семеновском направлении 5 июля: грозой повреждены трансформаторы

В лесном массиве наблюдается горение проводов.

Источник: Время

5 июля на Семёновском направлении в Нижегородской области наблюдаются серьёзные задержки пригородных поездов, сообщает информационное агентство «Время Н». Причиной стала непогода — гроза привела к повреждениям железнодорожной инфраструктуры.

По словам очевидцев, в районе перелеска между посёлком Железнодорожный и деревней Зуево повреждены трансформаторы, в лесу горят провода. О происшествии уже уведомлены экстренные службы.

Пассажиры отмечают, что составы движутся крайне медленно. Одна из электричек из Тарасихи находилась в пути около трёх часов — задержка составила примерно два часа. По словам пассажиров, поезд должен был прибыть в Нижний Новгород в 17:30, однако в районе Линды загорелся трансформатор, а в Киселихе — провода. Как отметила кондуктор поезда, за 12 лет работы она впервые сталкивается с подобной ситуацией.

Ранее в Нижегородской области было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра.