Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске мужчина сжег паспорт в баре

В Челябинске мужчина на спор сжег паспорт в баре.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку данных о том, что житель Челябинска на спор сжег свой паспорт в баре, личность молодого человека устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Как утверждает Telegram-канал Baza, на вечеринке в челябинском баре молодой человек на спор сжег свой паспорт, и, судя по распространенным кадрам, от документа остался один корешок.

«Полиция проводит проверку, изучает видео, принимаются меры по установлению запечатленного на видео молодого человека», — сказал агентству представитель главка.