В Челябинске мужчина сжег паспорт в баре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку данных о том, что житель Челябинска на спор сжег свой паспорт в баре, личность молодого человека устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Как утверждает Telegram-канал Baza, на вечеринке в челябинском баре молодой человек на спор сжег свой паспорт, и, судя по распространенным кадрам, от документа остался один корешок.
«Полиция проводит проверку, изучает видео, принимаются меры по установлению запечатленного на видео молодого человека», — сказал агентству представитель главка.