Убийца умер от инфаркта, пытаясь затащить тело жертвы в лес

Спрятать останки преступник планировал в глухой лесной чаще. Он съехал на грунтовую дорогу и начал вытаскивать жертву наружу. Однако тяжёлый физический труд оказался непосильной нагрузкой для его изношенного организма. От колоссального перенапряжения у мужчины случился острый сердечный приступ. Дэниел упал прямо на землю в нескольких шагах от убитой им подруги.