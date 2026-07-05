Убийца умер от инфаркта, пытаясь затащить тело жертвы в лес

Спрятать останки преступник планировал в глухой лесной чаще. Он съехал на грунтовую дорогу и начал вытаскивать жертву наружу. Однако тяжёлый физический труд оказался непосильной нагрузкой для его изношенного организма. От колоссального перенапряжения у мужчины случился острый сердечный приступ. Дэниел упал прямо на землю в нескольких шагах от убитой им подруги.
Обнаружить страшную находку помог брошенный автомобиль. Прохожий заметил открытый пикап с работающим мотором и опущенным бортом. Правоохранители прошли по глубоким следам волочения и наткнулись на погибших.
Экспертиза подтвердила причину смерти женщины — механическая асфиксия. У самого Роббинса ранее уже были серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Трагедия наглядно показала, как стресс влияет на здоровье. Дальнейшее расследование будет проводиться без главного фигуранта. Полиция закрывает дело об убийстве гражданки Фолдс. Преступник понёс наказание быстрее любого судебного вердикта.
Ранее во Флориде женщина застрелила ветерана армии во время спора на парковке. Пострадавший получил тяжёлое ранение. Прибывшие медики доставили его в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
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