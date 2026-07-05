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Сотрудники МЧС спасли 16 пассажиров, застрявших на канатке в Нижнем Новгороде

Из-за сильного ветра и грозы движение канатной дороги было остановлено.

Источник: Комсомольская правда

Все 16 человек, включая четверых детей, застрявших в кабинке канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором из-за ураганного ветра, были благополучно эвакуированы. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, днём 5 июля из-за мощного циклона, который уже второй день бушует в регионе, произошло внеплановое прекращение работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Остановка случилась в районе шестой опоры. К моменту инцидента посадка пассажиров уже была прекращена, однако в двух кабинах, находившихся ближе к станции «Сенная», оставались люди.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Они провели поэтапную эвакуацию и сняли всех пассажиров с линии с помощью длинных тросов — люди спускались по ним из кабины на землю.

Всего в кабинках находились 16 человек, среди них — четверо детей. Их доставили в безопасное место, медицинская помощь никому не потребовалась.

— Благодарим вашу службу МЧС, всё сделали профессионально! Особую благодарность хотим выразить Александру — альпинисту, который нас оттуда вытаскивал. Это было очень страшно, но мы спасены! — отметили эвакуированные пассажиры.

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