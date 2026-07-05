Сотрудники МЧС спасли 16 пассажиров, застрявших на канатке в Нижнем Новгороде

Напомним, днём 5 июля из-за мощного циклона, который уже второй день бушует в регионе, произошло внеплановое прекращение работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Остановка случилась в районе шестой опоры. К моменту инцидента посадка пассажиров уже была прекращена, однако в двух кабинах, находившихся ближе к станции «Сенная», оставались люди.