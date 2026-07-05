Дружеский спор может довести до тюрьмы жителя Челябинска

Полиция проверяет информацию о том, что житель Челябинска сжег паспорт в баре на спор. Личность молодого человека устанавливается. Об этом говорится в региональном отделе МВД.
«Полиция проводит проверку, изучает видео, принимаются меры по установлению запечатленного на видео молодого человека», — говорится в сообщении от правоохранительных органов, которое передает «КП-Челябинск». Отмечается, что от главного документа россиянина остался только корешок.
Полиция продолжает проводить проверку по поводу случившегося, если вину жителя Челябинска докажут, то обычный дружеский спор может грозить тюрьмой. Ведь за умышленную порчу российского паспорта грозит реальное уголовное наказание.
Ранее KP.RU сообщил, что полиция определила личность девушки, которая на камеру сожгла свой паспорт. Ей оказалась 17-летняя жительница Пензы.