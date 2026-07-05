МЧС: все пассажиры эвакуированы с канатной дороги Нижний Новгород — Бор

В Нижнем Новгороде завершена эвакуация людей с канатной дороги «Нижний Новгород — Бор». По данным регионального МЧС, спасательные работы окончены, все 16 человек, включая четверых детей, благополучно эвакуированы.
Инцидент произошёл днём 5 июля. Из‑за неблагоприятных погодных условий на линии остановились несколько кабинок с пассажирами. В них находились 12 взрослых и четверо несовершеннолетних.
Спасательная операция прошла успешно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось о сбое движения поездов на Семеновском направлении 5 июля: грозой были повреждены трансформаторы.
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