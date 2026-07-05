Аномальная жара спровоцировала лесные пожары в Европе

В Португалии, в одном из самых крупных очагов в районе Вузела на севере страны, выгорело около 13 тыс. га леса. В тушении задействованы 1200 пожарных, а также авиация и наземная техника, присланные из Испании и Италии в качестве подкрепления. В Испании у побережья Коста-Брава в Каталонии выгорели более 2,2 тыс. га, нанеся серьезный ущерб охраняемой природной зоне Гаваррес.