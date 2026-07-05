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Аномальная жара спровоцировала лесные пожары в Европе

Аномальная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам, которые охватили сразу несколько стран. Наибольший ущерб зафиксирован во Франции, Испании и Португалии, где за последние дни сгорело более 17 тыс. га леса.

Аномальная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам, которые охватили сразу несколько стран. Наибольший ущерб зафиксирован во Франции, Испании и Португалии, где за последние дни сгорело более 17 тыс. га леса.

На юге и западе Франции во многих департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Сгорело более 2 тыс. га леса, сообщают Liberation и Le Monde.

Особенно сложная ситуация сложилась в Восточных Пиренеях и в департаменте Дром. В этих районах введены ограничения на дорогах, власти начали эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в убежища. В Восточных Пиренеях пострадали несколько местных жителей и пожарный. Как пишет L"Equipe, под вопросом оказалось проведение третьего этапа велогонки «Тур де Франс». Он должен завершиться 6 июля в Восточных Пиренеях.

В Португалии, в одном из самых крупных очагов в районе Вузела на севере страны, выгорело около 13 тыс. га леса. В тушении задействованы 1200 пожарных, а также авиация и наземная техника, присланные из Испании и Италии в качестве подкрепления. В Испании у побережья Коста-Брава в Каталонии выгорели более 2,2 тыс. га, нанеся серьезный ущерб охраняемой природной зоне Гаваррес.

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