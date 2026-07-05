В Запорожской области шесть человек пострадали при атаке БПЛА

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области при ударе беспилотника получили ранения шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.
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