Две женщины пострадали в ДТП с семью авто на МКАД

Авария случилась перед съездом на Проектируемый проезд № 6693Б. Сейчас в районе происшествия затруднено движение. По данным ведомства, протяжённость пробки составляет 1,6 километра. Движение в сторону съезда 35А осуществляется по четырём полосам из шести. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.