В Калининграде автомобиль насмерть сбил трёхлетнего мальчика на глазах у матери

Женщина, находившаяся с малышами, тоже серьёзно пострадала, однако от госпитализации она отказывается. По данным канала, мать пребывает в тяжелейшем шоке из-за гибели сына. На месте с ней работают врачи и психологи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.