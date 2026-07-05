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В Калининграде автомобиль насмерть сбил трёхлетнего мальчика на глазах у матери

В Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми, трёхлетний мальчик погиб на месте. Подробности трагического ДТП сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

В Калининграде под колёсами авто погиб трёхлетний мальчик. Видео © Telegram/ SHOT.

Авария случилась вечером в Прибрежном районе на улице Заводской. От полученных травм ребёнок скончался до прибытия скорой помощи. Его годовалую сестру экстренно госпитализировали.

Женщина, находившаяся с малышами, тоже серьёзно пострадала, однако от госпитализации она отказывается. По данным канала, мать пребывает в тяжелейшем шоке из-за гибели сына. На месте с ней работают врачи и психологи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, виновник аварии был пьян.

Ранее шестилетний ребёнок погиб в результате лобового столкновения легкового автомобиля с автобусом в Московской области. Трагедия случилась в Зарайском муниципальном округе. По предварительной версии, женщина за рулём автомобиля «Ауди» допустила выезд на полосу встречного движения. Там легковушка совершила столкновение с рейсовым автобусом, который после сильного удара вылетел за пределы дорожного полотна.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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