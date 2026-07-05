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В Уссурийске хозяин на три дня запер собаку в автомобиле

В Уссурийске забили тревогу из-за собаки, которая уже несколько дней живёт в автомобиле, припаркованном у дома на улице Некрасова. Теперь в ситуации разбирается полиция.

Источник: Life.ru

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю после жалоб жильцов установили владельца животного — 60-летнего жителя села Галенки. Мужчина пояснил, что приехал в гости к родственникам, у которых ребёнок страдает аллергией на собачью шерсть, поэтому временно держит питомца в автомобиле и периодически выгуливает его. По словам владельца, у собаки в машине есть вода и корм.

Полицейские рекомендовали передать животное в приют на временное содержание, а также предупредили об ответственности за жестокое обращение с животными.

Автомобилистам неоднократно напоминали о смертельной опасности, которой подвергаются домашние животные, оставленные в автомобиле в жаркую погоду. Температура внутри легкового автомобиля повышается за считаные минуты, превращая его в замкнутое пространство с экстремальными условиями для дыхания и терморегуляции. Даже кратковременная остановка под прямыми солнечными лучами приводит к стремительному перегреву салона. В таких условиях у животного может развиться тепловой удар, острая нехватка кислорода и тяжёлое стрессовое состояние.

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