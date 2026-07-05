В Уссурийске хозяин на три дня запер собаку в автомобиле

Автомобилистам неоднократно напоминали о смертельной опасности, которой подвергаются домашние животные, оставленные в автомобиле в жаркую погоду. Температура внутри легкового автомобиля повышается за считаные минуты, превращая его в замкнутое пространство с экстремальными условиями для дыхания и терморегуляции. Даже кратковременная остановка под прямыми солнечными лучами приводит к стремительному перегреву салона. В таких условиях у животного может развиться тепловой удар, острая нехватка кислорода и тяжёлое стрессовое состояние.