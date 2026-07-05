За день над регионами России сбили 116 беспилотников ВСУ

Инциденты произошли с 8:00 до 20:00 по московскому времени на территории Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.
Ранее Life.ru сообщал, что Запорожская область частично обесточена после атак ВСУ. Специалисты оценивают ущерб и работают над восстановлением.
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