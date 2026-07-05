Минобороны: Силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов

В период с 08:00 до 20:00 воскресенья, 5 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 116 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
В ночь с 4 на 5 июля отечественные силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник в небе над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Также Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», девять управляемых авиационных бомб и 282 беспилотника ВСУ.