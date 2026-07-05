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Гидросамолёт с пассажирами на борту рухнул в реку в Нью-Йорке

Гидросамолёт Kodiak 100 совершил жёсткую посадку в Ист-Ривер в районе Нью-Йорка около полудня. По данным управления гражданской авиации США, у самолёта после приземления обломилась стойка крыла. Об этом пишет The New York Times.

Источник: Life.ru

Гидросамолёт Kodiak 100 жестко сел в Ист-Ривер. Видео © Х / Citizen NYC.

На борту находились 8 пассажиров, им помогли выбраться спасатели. Сведений о тяжёлых травмах не поступало. Само судно осталось на плаву и его отбуксировали обратно к причалу.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт «России» вернулся в Пулково из-за трещины в стекле кабины пилотов. Самолет благополучно приземлился в Петербурге, а пассажиры продолжили путь на резервном борту.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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