Силы ПВО России за день сбили 116 БПЛА над 10 регионами

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 уничтожили 116 беспилотников ВСУ над 10 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные перехватили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
При атаке БПЛА на Белгородскую область ранения средней степени тяжести получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. По словам врио губернатора региона Александра Шуваева, чиновника госпитализировали. В Москве из-за атак беспилотников приостанавливал работу аэропорт Домодедово.
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