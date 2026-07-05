Мать умершей в Ачинске девочки брала займы в микрофинансовых организациях

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли на окраине Ачинска Красноярского края, брала займы в микрофинансовых организациях. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил отец женщины.
Кроме того, мужчина подтвердил, что у его дочери, 32-летней Екатерины, было психическое расстройство. В свою очередь соседка женщины охарактеризовала ее семью как спокойную и неконфликтную.
— Они спокойно всегда жили, криков и скандалов мы не слышали. Грубого отношения к ребенку тоже никто не замечал, — рассказала женщина в беседе с РЕН ТВ, ее цитирует Telegram-канал.
27 июня молодая мать вместе с пятилетней дочерью ушли из дома на улице Красной звезды в красноярском Ачинске, после чего отец девочки подал заявление о пропаже близких в полицию. Позднее они попали на камеры видеонаблюдения в этом городе и в районе улицы Норильской Красноярска, а следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины и ее дочери.
5 июля тело пятилетней девочки, пропавшей вместе с матерью, обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске. Местонахождение 32-летней женщины пока неизвестно — ее продолжают разыскивать.