Мать умершей в Ачинске девочки брала займы в микрофинансовых организациях

27 июня молодая мать вместе с пятилетней дочерью ушли из дома на улице Красной звезды в красноярском Ачинске, после чего отец девочки подал заявление о пропаже близких в полицию. Позднее они попали на камеры видеонаблюдения в этом городе и в районе улицы Норильской Красноярска, а следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины и ее дочери.