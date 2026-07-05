В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми, мальчик погиб

В Калининграде на улице Заводская женщину с двумя детьми сбила машина, погиб четырехлетний мальчик. Об этом говорится в прокуратуре области.
Пьяный водитель Mercedes сбил женщину и двух детей на тротуаре. Мальчик погиб, женщина и девочка в больнице. Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП. Оперативные службы находятся на месте происшествия для сбора улик.
Ранее KP.RU сообщил, что похожий инцидент произошел в Волгограде. Там женщину с ребенком сбила машина. Отмечается, что молодая мама с малышом переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, но все равно оказались под колесами автомобиля. Отмечается, что мать и ребенок получили травмы, их отвезли в больницу. Следователи также проводили осмотр места происшествия.