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В Калининграде пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми, мальчик погиб

Пьяный водитель Mercedes совершил наезд на людей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Заводская женщину с двумя детьми сбила машина, погиб четырехлетний мальчик. Об этом говорится в прокуратуре области.

Пьяный водитель Mercedes сбил женщину и двух детей на тротуаре. Мальчик погиб, женщина и девочка в больнице. Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП. Оперативные службы находятся на месте происшествия для сбора улик.

Ранее KP.RU сообщил, что похожий инцидент произошел в Волгограде. Там женщину с ребенком сбила машина. Отмечается, что молодая мама с малышом переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, но все равно оказались под колесами автомобиля. Отмечается, что мать и ребенок получили травмы, их отвезли в больницу. Следователи также проводили осмотр места происшествия.

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