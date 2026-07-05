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В Багратионовском районе насмерть разбился мотоциклист

Трагедия произошла на трассе Калининград — Мамоново.

Источник: Комсомольская правда

В Багратионовском районе насмерть разбился мотоциклист. Погибшему было 45 лет, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Трагедия случилась в воскресенье, 5 июля, в 18:20 на 14 трассе Калининград — Мамоново-2. Уже подтвердилось, что байкер, который управлял «Явой», был без мотоэкипировки и без мотошлема.

На прямом участке трассы мужчина не справился с управлением мотоцикла, влетел в дорожное ограждение и перевернулся. Мотоциклист скончался на месте.

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