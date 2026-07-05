Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

«Идёт расследование уголовного дела. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета РФ», — сказал Бычек телеканалу СТВ.
Также Бычек рассказал, что недавно завершил визит в РФ и провёл двустороннюю встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. На встрече обсуждался ход расследования уголовного дела по инциденту.
Напомним, утром 2 июля ВСУ атаковали автобус Минск — Анапа в районе российско-белорусской границы под Брянском. Это — второй подобный случай: двумя неделями ранее украинская армия ударила по автобусу с детской футбольной командой из сопредельной республики, погибла сопровождающая. По словам губернатора области Егора Ковальчука, пострадавшим сегодня — двум водителям из Белоруссии — оказали медицинскую помощь. Позднее стало известно о повтором ударе по тому же району.
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